La figlia di Heather Parisi in festa, compleanno con Ultimo (Di giovedì 11 marzo 2021) Ultimo e Jacqueline Di Giacomo sono pazzi l'uno dell'altra e, ora che sono usciti allo scoperto, ogni occasione è buona per dimostrarlo via social. La figlia di Heather Parisi ha compiuto 21 anni e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021)e Jacqueline Di Giacomo sono pazzi l'uno dell'altra e, ora che sono usciti allo scoperto, ogni occasione è buona per dimostrarlo via social. Ladiha compiuto 21 anni e ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: La figlia di Heather Parisi in festa, compleanno con Ultimo #ultimo - MediasetTgcom24 : La figlia di Heather Parisi in festa, compleanno con Ultimo #ultimo - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Loro molto carini ?? #Ultimo presenta la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo: è la figlia di #HeatherParisi https:/… - IOdonna : Ultimo ha una nuova fidanzata, è la figlia di Heather Parisi - PEAKYEDWARDS : non ultimo che si è messo con la figlia di heather parisi -