Isola dei Famosi 2021, stop per Elettra Lamborghini: ecco il sostituto (Di giovedì 11 marzo 2021) Elettra Lamborghini si assenterà per alcune puntate de L'Isola dei Famosi 2021: spunta il nome di un giovane e noto "sostituto" L'Isola dei Famosi 2021 non è ancora partita ma già incontra un grosso ostacolo. Elettra Lamborghini, infatti, opinionista di questa edizione insieme ad Iva Zanicchi, non sarà presente in studio per alcune puntate perché positiva al Coronavirus. La produzione, in queste ore, sarebbe in fibrillazione per cercare un "supplente", capace di capitanare insieme a Hilary Blasi l'avventure-reality, almeno finché la ricca ereditiera non abbatterà il virus. Stando a TvBlog, il programma sarebbe in trattative con un nome emerso già qualche settimana fa: parliamo di Tommaso Zorzi, ...

