Il piccolo Leo non ce l’ha fatta | “Adesso è l’angelo anche di altri bambini”

occhio_notizie : Addio Leo, il piccolo affetto da Sma non ce l'ha fatta - fanpage : Il piccolo Leo non ce l'ha fatta - fordeborah5 : RT @LaLibertaOnline: La storia del piccolo Leo - nico030987 : Che personaggio il piccolo Leo ?? già me lo immagino da grande che risate farà fare a chi gli starà intorno ??… - ecilaimrev : RT @Bigia_: La Ferragni che mette le foto di Leo da piccolo e io ogni volta prendo un colpo perché penso che sia nata la bimba -

La storia deldi Forio d'Ischia - nato nel marzo del 2020 - era diventata molto nota perché i genitori si sono battuti per mesi affinchépotesse avere accesso a cure gratuite : per ...E' morto in attesa del suo farmaco, un bambino di Forio d'Ischia affetto da Sma, la rara malattia neuromuscolare infantile. I genitori delsi sono battuti duramente per ottenere le cure ...La storia del piccolo di Forio d'Ischia – nato nel marzo del 2020 – era diventata molto nota perché i genitori si sono battuti per mesi affinché Leo potesse avere accesso a cure gratuite: per trattare ...Pierpaolo Pretelli e l'amore immenso per il piccolo Leo, per il quale ha fatto tanto sacrifici.