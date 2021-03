Il documento europeo: gli immigrati sono consapevoli e informati clienti dei trafficanti (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Nel luglio del 2020, l’European Journal on Criminal Policy and Research ha pubblicato una dettagliata relazione sui rapporti tra trafficanti e immigrati, un documento denso di informazioni di cui riportiamo i tratti più salienti e rilevanti riguardanti il caso Italia. La relazione ribalta completamente la narrazione delle organizzazioni immigrazioniste e di molti politici italiani che vorrebbero far passare gli immigrati irregolari come vittime dello “human trafficking”, attività criminale che si differenzia dallo “smuggling” per la posizione dell’immigrato: nel secondo caso l’immigrato usufruisce del servizio dei trafficanti, mentre nel primo l’immigrato è vittima innocente dell’attività criminale. La relazione dell’European Journal si basa su documenti precedentemente pubblicati da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Nel luglio del 2020, l’European Journal on Criminal Policy and Research ha pubblicato una dettagliata relazione sui rapporti tra, undenso di informazioni di cui riportiamo i tratti più salienti e rilevanti riguardanti il caso Italia. La relazione ribalta completamente la narrazione delle organizzazioni immigrazioniste e di molti politici italiani che vorrebbero far passare gliirregolari come vittime dello “human trafficking”, attività criminale che si differenzia dallo “smuggling” per la posizione dell’immigrato: nel secondo caso l’immigrato usufruisce del servizio dei, mentre nel primo l’immigrato è vittima innocente dell’attività criminale. La relazione dell’European Journal si basa su documenti precedentemente pubblicati da ...

