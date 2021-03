Gothic Remake verrà gestito dallo studio Alkimia Interactive

(Di giovedì 11 marzo 2021) THQ Nordic ha annunciato lo sviluppatore che gestirà ildi. In precedenza, la società aveva dichiarato che ilsarebbe statoda un nuovoa Barcellona, ??in Spagna, in fase di fondazione. Quello sviluppatore è. Dopo che il progetto è stato approvato, il passo successivo è stato quello di creare completamente una filiale dello. Così, nell'estate 2020, loha avviato le operazioni e ha iniziato a riunire un team, che è "in costante crescita" e che è ancora alla ricerca di sviluppatori da inserire. L'obiettivo e l'ambizione del team sono creare giochi di ruolo di alta qualità, il cui primo progetto è lo sviluppo completo delper PC e console di ...

