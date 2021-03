Fiesole: 135 chili di hashish e marijuana in casa. Arrestato un 38enne (Di giovedì 11 marzo 2021) In un'appartamento di Fiesole. Dove sono stati scoperti 135 chili di droga, hashish e marijuana. A trovare lo stupefacente la guardia di finanza che ha Arrestato un italiano 38enne. Nell'abitazione, nel dettaglio, sono stati rinvenuti 106 kg di hashish e 29 kg di marijuana. Sequestrati anche 11mila euro in contanti, secondo i finanzieri presumibile profitto dello spaccio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021) In un'appartamento di. Dove sono stati scoperti 135di droga,. A trovare lo stupefacente la guardia di finanza che haun italiano. Nell'abitazione, nel dettaglio, sono stati rinvenuti 106 kg die 29 kg di. Sequestrati anche 11mila euro in contanti, secondo i finanzieri presumibile profitto dello spaccio L'articolo proviene da Firenze Post.

