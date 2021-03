Facevano pipì sull’auto dei carabinieri per un video Instagram. Per il pm non c’è reato di vilipendio (Di giovedì 11 marzo 2021) Oltraggio ai carabinieri e insulti alla polizia. Avevano messo su Instagram foto in cui comparivano armati con pugnali e pistole. video in cui si rifaceva il verso ai rapper e si insultavano anche le forze dell’ordine al grido di “poliziotti merde”. Un genitore aveva visto le immagini e aveva avvisato la polizia. Denunciati tre minorenni a ottobre Le indagini hanno portato alla denuncia di tre adolescenti, dai 15 ai 17 anni, uno residente nel Cesenate e due di Rimini. I tre sono stati denunciati dalla Polizia postale per detenzione illegale di armi comuni da sparo. Accadeva ad ottobre. Ora la procura minorile di Bologna ha chiesto l’archiviazione nei confronti di tre ragazzi sostenendo che è stata solo una “bravata”. pipì sull’auto dei carabinieri: non c’è reato E la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Oltraggio aie insulti alla polizia. Avevano messo sufoto in cui comparivano armati con pugnali e pistole.in cui si rifaceva il verso ai rapper e si insultavano anche le forze dell’ordine al grido di “poliziotti merde”. Un genitore aveva visto le immagini e aveva avvisato la polizia. Denunciati tre minorenni a ottobre Le indagini hanno portato alla denuncia di tre adolescenti, dai 15 ai 17 anni, uno residente nel Cesenate e due di Rimini. I tre sono stati denunciati dalla Polizia postale per detenzione illegale di armi comuni da sparo. Accadeva ad ottobre. Ora la procura minorile di Bologna ha chiesto l’archiviazione nei confronti di tre ragazzi sostenendo che è stata solo una “bravata”.dei: non c’èE la ...

