DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: Aleix Espargarò precede Pol, bene Bastianini 4°, Valentino Rossi 10° (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Aleix Espargarò vola, 67 millesimi di vantaggio al T1, 70 al T2 e 29 al T3. Lo spagnolo chiude in 1:54.374 ma si ferma in terza posizione a 271 millesimi dal fratello! Aleix riparte e si trova con 212 millesimi di vantaggio al T1! 232 al T2, quindi 377 al T3 e chiude in 1:53.869 con 234 millesimi di vantaggio!!!!!!! 16.21 Luca Marini prosegue nel suo lavoro ma non migliora, stesso discorso per Vinales e Quartararo. Torna in pista Aleix Espargarò 16.18 Enea Bastianini prosegue e stampa il record nel T1 per 30 millesimi! Il romagnolo prosegue con soli 84 di distacco nel T2, arriva al terzo settore con 176, quindi conclude il suo 22° giro con il crono di 1:54.505 ed è terzo!!!!!!!!!!!! 402 millesimi dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24vola, 67 millesimi di vantaggio al T1, 70 al T2 e 29 al T3. Lo spagnolo chiude in 1:54.374 ma si ferma in terza posizione a 271 millesimi dal fratello!riparte e si trova con 212 millesimi di vantaggio al T1! 232 al T2, quindi 377 al T3 e chiude in 1:53.869 con 234 millesimi di vantaggio!!!!!!! 16.21 Luca Marini prosegue nel suo lavoro ma non migliora, stesso discorso per Vinales e Quartararo. Torna in pista16.18 Eneaprosegue e stampa il record nel T1 per 30 millesimi! Il romagnolo prosegue con soli 84 di distacco nel T2, arriva al terzo settore con 176, quindi conclude il suo 22° giro con il crono di 1:54.505 ed è terzo!!!!!!!!!!!! 402 millesimi dalla ...

Advertising

zazoomblog : DIRETTA MotoGP Test Losail Day4 LIVE: Pol Espargarò scalza Quartararo Valentino Rossi ottimo 5° - #DIRETTA #MotoGP… - infoitsport : MotoGP 2021. Test Qatar/2. Zam e Lucio Cecchinello commentano il Day2 IN DIRETTA OGGI ALLE 20:30 - Vanganel : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-4 in DIRETTA: Valentino Rossi sale in quinta posizione comanda Pol Espargarò! - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-4 in DIRETTA: Bagnaia tallona Aleix Espargarò 5° Valentino Rossi - #MotoGP #Qatar #day-4… -