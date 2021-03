Danimarca sospende temporaneamente utilizzo vaccino Astrazeneca

(Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo casi di trombosi in alcuni pazienti in Austria. Ema: morte infermiera in Austria non causata da

Advertising

MediasetTgcom24 : La Danimarca sospende l'uso del vaccino AstraZeneca #Coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - HuffPostItalia : Danimarca sospende AstraZeneca: 'Casi di coagulazione nei pazienti' - Zelgadis265 : RT @Agenzia_Ansa: La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coag… - Tommy9688603163 : RT @MediasetTgcom24: La Danimarca sospende l'uso del vaccino AstraZeneca #Coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca sospende

Laha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto le autorità.Laha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto le autorità.“Nessuna correlazione”, l’espressione che si sta usando in Italia per descrivere i casi di decessi di persone che erano state vaccinate con AstraZeneca, finora ci sono stati tre casi, un’insegnante e ...Vaccini, la Danimarca frena. L'autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni gravi casi di coaguli ...