Da oggi su Netflix, "The Block Island Sound", thriller acclamato dalla critica (Di giovedì 11 marzo 2021) Uscirà oggi su Netflix The Block Island Sound, thriller che ha fatto furore allo scorso Fantasia International Film Festival di Montreal. acclamato dalla critica, il film è scritto e diretto dai fratelli McManus, nonché interpretato dalla loro sorella Michaela: un affare di famiglia! Non è forse un caso che la pellicola, ambientata per la quasi integrità in un'isola, sia stata girata nel luogo in cui i tre artisti hanno speso gran parte della loro infanzia; ed in cui forse, da piccoli, si sono lasciati andare a delle suggestioni inquietanti. Essa gioca infatti sulla percezione di una minaccia non ben identificata, misteriosa e sovrannaturale. La trama del film si basa, quindi, su strani accadimenti che si verificano ...

