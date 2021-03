Covid, psicanalista Lucattini: "Adolescenti sfiniti, più disagio in seconda fase" (Di giovedì 11 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

NealaAntinori : RT @Adnkronos: #Covid, psicanalista Lucattini: '#Adolescenti sfiniti, più disagio in seconda fase' - TV7Benevento : Covid, psicanalista Lucattini: 'Adolescenti sfiniti, più disagio in seconda fase'... - fisco24_info : Covid, psicanalista Lucattini: 'Adolescenti sfiniti, più disagio in seconda fase': Gli adolescenti sono 'sfiniti, p… - StraNotizie : Covid, psicanalista Lucattini: 'Adolescenti sfiniti, più disagio in seconda fase' - Adnkronos : #Covid, psicanalista Lucattini: '#Adolescenti sfiniti, più disagio in seconda fase' -