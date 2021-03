Covid, Gimbe: "Tutti i numeri in aumento, confermata terza ondata" (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana 3-9 marzo 2021, rispetto alla precedente si registra un ulteriore incremento dei nuovi contagi ma anche dei decessi, dei ricoveri con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana 3-9 marzo 2021, rispetto alla precedente si registra un ulteriore incremento dei nuovi contagi ma anche dei decessi, dei ricoveri con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: 'Casi in aumento del 33% nell'ultima settimana' #Covid - cpaler : RT @Open_gol: Reparti sotto pressione in undici Regioni - TelemiaLaTv : Covid: Gimbe, in Calabria 349 positivi per 100mila abitanti - infoitsalute : Covid, Gimbe: 'Contagi e morti in aumento'. Vaccini: 'Arrivati meno della metà' - infoitsalute : Covid, Gimbe: per la prima volta dopo due mesi risale il numero dei morti -