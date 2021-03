Covid al Tribunale di Nocera Inferiore, interviene il sindaco (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTroppi casi di Covid tra avvocati, giudici e personale che ruota nelle sedi giudiziarie. Sollecitato proprio da esponenti del foro Nocerino, il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, quale massima autorità sanitaria locale, ha deciso di chiedere al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, un’ulteriore verifica ed il controllo del rispetto delle già disposte misure anti-Covid nelle sedi giudiziarie; in particolare per quanto riguarda le sedi dei Giudici di Pace e dei contenziosi civili e lavoristici. Ciò in ragione delle ripetute quanto informali sollecitazioni in tal senso pervenute al sindaco da parte di alcuni avvocati. Ieri, secondo il bollettino dell’unità di crisi della regione Campania ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTroppi casi ditra avvocati, giudici e personale che ruota nelle sedi giudiziarie. Sollecitato proprio da esponenti del foro Nocerino, ildi, Manlio Torquato, quale massima autorità sanitaria locale, ha deciso di chiedere al Presidente deldi, un’ulteriore verifica ed il controllo del rispetto delle già disposte misure anti-nelle sedi giudiziarie; in particolare per quanto riguarda le sedi dei Giudici di Pace e dei contenziosi civili e lavoristici. Ciò in ragione delle ripetute quanto informali sollecitazioni in tal senso pervenute alda parte di alcuni avvocati. Ieri, secondo il bollettino dell’unità di crisi della regione Campania ...

Advertising

RobertoBurioni : Ci sono alcuni “colleghi” che, in pieno stile “Di Bella” curano a casa i pazienti COVID con terapie che non solo so… - LegaSalvini : Luca #Coletto: “Il tribunale ha dato ragione alla #Lega annullando la nota dell'Aifa che prevedeva, come cura domic… - anteprima24 : ** #Covid al Tribunale di Nocera Inferiore, interviene il sindaco ** - luca_delponte : RT @Davide38296157: Covid, Speranza e Iss trascinati in tribunale: 'L’80% dei test positivi sono falsi, chiusure basate su dati infondati'… - silviacarducci5 : RT @Davide38296157: Covid, Speranza e Iss trascinati in tribunale: 'L’80% dei test positivi sono falsi, chiusure basate su dati infondati'… -