Covid | a Firenze due casi di variante indiana Un’infermiera vaccinata e un paziente non vaccinato

(Di giovedì 11 marzo 2021) L'Asl Toscana Centro ha comunicato, attraverso una nota, che sono due ididelregistrati a. Secondo quanto spiegato dall' Asl, al caso dell'infermiera, immunodepressa, che ha contratto l'infezione dopo aver avuto due dosi di vaccino Pfizer, si aggiunge quello di un uomo, non, ricoverato all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri L'articolo proviene daPost.

Nel pomeriggio, tuttavia, l'Ordine ha voluto precisare: "In merito al caso specifico di variante indiana del- 19 riscontrato a, si precisa che ancora non è stata portata avanti un'...Lavorando tutti insieme possiamo accelerare le vaccinazioni e proteggere velocemente dalle persone più fragili'. Agli over 80 sono circa 37.500, mentre le persone seguite dai Servizi ...L'Asl Toscana Centro ha comunicato, attraverso una nota, che sono due i casi di variante indiana del Covid registrati a Firenze. Secondo quanto spiegato dall' Asl, al caso dell'infermiera, immunodepre ...L'Asl Toscana Centro ha comunicato, attraverso una nota, che sono due i casi di variante indiana del Covid registrati a Firenze. Secondo quanto spiegato dall' Asl, al caso dell'in ...