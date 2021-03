Covid-19 nel Sannio, i dati di Asl e “San Pio” sui tamponi processati (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 449 tamponi, dei quali 92 risultati positivi. Dei novantadue positivi, 38 rappresentano nuovi casi, relativi a 34 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a 4 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 54 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L’Asl di Benevento comunica di aver processato in data odierna 616 tamponi, dei quali hanno dato esito positivo alla ricerca del Covid, 53. Dei nuovi positivi, 8 rappresentano casi sintomatici mentre 45 sono asintomatici. Si registra inoltre la guarigione di 26 persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 449, dei quali 92 risultati positivi. Dei novantadue positivi, 38 rappresentano nuovi casi, relativi a 34 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a 4 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 54 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L’Asl di Benevento comunica di aver processato in data odierna 616, dei quali hanno dato esito positivo alla ricerca del, 53. Dei nuovi positivi, 8 rappresentano casi sintomatici mentre 45 sono asintomatici. Si registra inoltre la guarigione di 26 persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

