Campidoglio | sit-in Casa Donne | femminismo non si mette a bando

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio sit

askanews

... poi è tornata a piazza Venezia per il- in di protesta dei movimenti degli ambulanti . Oltre ...controllano la situazione per evitare problemi in direzione di Palazzo Chigi ma anche delCon lo "sciopero delle bancarelle" i negozianti protestano contro la proposta deldi ... Il mese scorso gli ambulanti avevano organizzato un altroin a Montecitorio per protestare ...La sindaca sulla mobilitazione della categoria che va avanti ormai da settimane: "Basta ipocrisia. Bisogna fare ciò che va fatto" ...Circa 150 furgoni hanno occupato la rotonda impegnando almeno 20 pattuglie di Polizia Locale, per regolare la viabilità. 'La sindaca non ci vuole in strada, dove l'ambulante lavora da sempre pagando l ...