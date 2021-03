Bidello del Napoletano muore dopo il vaccino | sequestrata la salma

(Di giovedì 11 marzo 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Vincenzo Russo (Immagine da profilo Facebook) L'uomo, 58 anni, sarebbe mortoaver ricevuto la prima dose di. Ma in passato aveva già avuto problemi cardiovascolari Un uomo di 58 anni, Vincenzo Russo, sarebbe mortoaver ricevuto la prima dose delAstraZeneca. L'uomo, che lavorava comepresso l'Istituto Comprensivo Viviani di Casalnuovo, nel, è deceduto a soli 3 giorni dall'inoculazione. Laè statadai pm partenopei per le indagini del caso.mortoillaStando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, Vincenzo Russo, 58enne ...

L'Aifa avrebbe bloccato il lotto in seguito a tre casi di trombosi dopo la somministrazione... La salma di un, morto nel Napoletano, poco dopo la prima dose di vaccino Astrazeneca, è stata ...Sequestrata la salma di unmorto dopo la prima dosevaccino Astrazeneca. L'uomo, Vincenzo Russo, lavorava in una scuola Viviani di Casalnuovo e aveva ricevuto l'iniezione lunedì alla Mostra d'Oltremare, è morto ieri ...Non è chiaro se ci sia correlazione tra l’iniezione e la morte del bidello di Afragola che aveva ricevuto il vaccino alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Vaccino AstraZeneca in Italia sospeso lotto ...Bidello di Acerra muore dopo la prima dose del vaccino Covid. Protagonista della vicenda, V. Russo, operatore nella scuola Viviani di Casalnuovo ...