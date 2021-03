AstraZeneca, sospeso il vaccino in Danimarca: ecco perché (Di giovedì 11 marzo 2021) Alle polemiche sul vaccino AstraZeneca – la cui esportazione è stata di recente bloccata verso l’Australia per iniziativa dell’Italia – se ne aggiunge un’altra: pare infatti che alcuni pazienti, dopo la somministrazione del vaccino, abbiano riscontrato dei “casi seri di coaguli di sangue“. E’ successo in Danimarca, dove le autorità hanno sollecitato il problema, inducendo così Copenaghen a prendere la decisione di sospendere l’uso di AstraZeneca, nonostante l’Autorità sanitaria abbia spiegato che “Non è stato determinato, al momento, che ci sia un collegamento tra il vaccino e i coaguli di sangue”. Francesca Perrotta L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Alle polemiche sul– la cui esportazione è stata di recente bloccata verso l’Australia per iniziativa dell’Italia – se ne aggiunge un’altra: pare infatti che alcuni pazienti, dopo la somministrazione del, abbiano riscontrato dei “casi seri di coaguli di sangue“. E’ successo in, dove le autorità hanno sollecitato il problema, inducendo così Copenaghen a prendere la decisione di sospendere l’uso di, nonostante l’Autorità sanitaria abbia spiegato che “Non è stato determinato, al momento, che ci sia un collegamento tra ile i coaguli di sangue”. Francesca Perrotta L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

