Astrazeneca, lotto sospeso: partono le prime indagini dei pm (Di giovedì 11 marzo 2021) Astrazeneca, Sono una decina le persone che la Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati per la morte di Stefano Paternò La notizia non deve creare allarme ma la Danimarca ha sospeso un lotto del vaccino Astrazeneca in attesa di effettuare delle verifiche su alcune persone vaccinate che hanno avuto problemi di coagulazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

