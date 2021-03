15enne sparisce da una struttura per ragazzi: l’appello disperato dei genitori per ritrovarla (Di giovedì 11 marzo 2021) “Urgente! Fate girare il più possibile sono disperata: nostra figlia Reina di 15 anni è sparita da Civitavecchia (Roma) ieri pomeriggio mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 16 dalla zona San Guardiano presso la struttura per ragazzi “Repubblica”. Era senza soldi né cellulare”. Inizia così il disperato appello lanciato oggi da Angelo Ferracci e Tatiana Grasselli, i genitori di Reina. La coppia, di Genzano, ha pubblicato il post su Facebook, chiedendo l’aiuto di tutti per ritrovare la ragazza. “Mia figlia è scappata perché disperata, con continue pressioni mentali, purtroppo abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni e ci siamo trovati a doverli aiutare noi. lo spero che questo appello possa servire a rintracciarla: invito chiunque l’abbia vista o notata di farmi sapere qualcosa al più presto, nel caso contattatemi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) “Urgente! Fate girare il più possibile sono disperata: nostra figlia Reina di 15 anni è sparita da Civitavecchia (Roma) ieri pomeriggio mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 16 dalla zona San Guardiano presso laper“Repubblica”. Era senza soldi né cellulare”. Inizia così ilappello lanciato oggi da Angelo Ferracci e Tatiana Grasselli, idi Reina. La coppia, di Genzano, ha pubblicato il post su Facebook, chiedendo l’aiuto di tutti per ritrovare la ragazza. “Mia figlia è scappata perché disperata, con continue pressioni mentali, purtroppo abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni e ci siamo trovati a doverli aiutare noi. lo spero che questo appello possa servire a rintracciarla: invito chiunque l’abbia vista o notata di farmi sapere qualcosa al più presto, nel caso contattatemi ...

