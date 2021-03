WTA Guadalajara 2021 | vincono in tre set Podoroska e Bouchard | avanti anche Fernandez

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Si è conclusa da poco una seconda giornata davvero molto lunga al torneo WTA 250 di, che vede allinearsi l’intero tabellone al secondo turno. Non tante le sorprese, ma più di una partita lottata c’è in terra messicana. L’esordio di Nadianon è esattamente di quelli sul velluto: l’argentina, numero 1 del seeding, deve soffrire per battere la messicana Giuliana Olmos (7-6(8) 1-6 6-3) e guadagnarsi così la sfida con Elisabetta Cocciaretto. L’altra acclamata protagonista del torneo, se non altro dal lato mediatico dato che su quello tennistico la strada da risalire è ancora ardua, è la canadese Eugenie, che rimonta l’americana Caroline Dolehide per 3-6 6-1 6-3. Al secondo turno per lei la slovena Kaja Juvan, vittoriosa per 7-5 7-6(5) sulla spagnola Aliona Bolsova. La testa di serie più alta a salutare il ...

OA_Sport : WTA Guadalajara 2021: sarà Nadia Podoroska a sfidare Elisabetta Cocciaretto al secondo turno. Diversi risultati int… - Adriana11100542 : RT @SuperTennisTv: Nel match di esordio nel main draw di Guadalajara, Elisabetta Cocciaretto supera Wang con un doppio 6-4 e raggiunge per… - apicella57 : RT @SuperTennisTv: Nel match di esordio nel main draw di Guadalajara, Elisabetta Cocciaretto supera Wang con un doppio 6-4 e raggiunge per… - ivotricarico : RT @Ubitennis: WTA Guadalajara: esordio vincente per Cocciaretto - SuperTennisTv : Nel match di esordio nel main draw di Guadalajara, Elisabetta Cocciaretto supera Wang con un doppio 6-4 e raggiunge… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Guadalajara

Esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto nel main draw del torneo250 di(cemento, montepremi 235.238 dollari). La 20enne di Fermo, numero 134 del mondo, promossa dalle qualificazioni, ha superato per 6 - 4, 6 - 4, in un'ora e 37 minuti di gioco, la ...PORTO SAN GIORGIO - Ancora soddisfazioni sportive di prestigio per Elisabetta Cocciaretto. La classe 2001 fermana, impegnata nel circuito, quest'oggi ha battuto l'americana Varvara Lepchenko 7 - 6, 6 - 4 in poco meno di due ore di intensa sfida, accedendo quindi al tabellone principale della manifestazione. Un turno di ...Leonie Kueng (WTA 157) si è qualificata per gli ottavi di finale a Guadalajara battendo la serba Nina Stojanovic (95) per 6-2 6-3.Al torneo di Guadalajara l'elvetica ha staccato il pass per gli ottavi battendo 6-2, 6-3 la serba Nina Stojanovic ...