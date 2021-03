Vaccini: in Italia 36,8 milioni AstraZeneca - Pifizer - Moderna, nel secondo trimestre (Di mercoledì 10 marzo 2021) secondo fonti del governo in Italia nel secondo trimestre arriveranno 36,8 milioni di dosi di vaccino di Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Le stesse fonti non citano la Johnson&Johnson che ieri aveva ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 marzo 2021)fonti del governo innelarriveranno 36,8di dosi di vaccino di Pfizer,. Le stesse fonti non citano la Johnson&Johnson che ieri aveva ...

Advertising

GassmanGassmann : È chiaro a tutti che in Italia non produciamo vaccini, perché sono stati, da ogni governo, di ogni colore, tagliati… - IlContiAndrea : Un anno fa l’Italia, tra lo sconcerto generale, entrava in #Lockdown Oggi si parla ancora di #Lockdown per la terza… - ilfoglio_it : Mosca annuncia il primo sito produttivo del vaccino russo nell'Ue: l'Adienne di Caponago, una piccola azienda che n… - Giornaleditalia : Vaccino Sputnik in Italia, Bucci: 'Troppi interessi economici attorno ai vaccini' - desmax74 : RT @ilfoglio_it: Mosca annuncia il primo sito produttivo del vaccino russo nell'Ue: l'Adienne di Caponago, una piccola azienda che non ha m… -