Uomini e Donne, chi è e cosa fa il nuovo cavaliere Luca Cenerelli. Il Trono over è già in subbuglio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uomini e Donne, chi è Luca Cenerelli. nuovo ingresso nello studio del dating show di Canale 5. A risvegliare gli animi delle dame del Trono over, oggi c'è Luca, il nuovo cavaliere del Trono. Di origini milanesi, il bel 47enne sembra incuriosire non poco. Di lui si inizia a comprendere l'indole, merito anche di un aspetto che sicuramente avrà colpito la curiosità di molte. Ricciolo moro e sguardo vispo, Luca sembra essere un uomo dalle mille sorprese. Il bel milanese ha deciso di vivere da qualche mese in Sardegna, precisamente vicino Cagliari. Per diversi anni si è occupato di comunicazione e marketing e ad oggi la sua più grande passione è viaggiare; alla luce di questo, infatti, ha ...

