(Di mercoledì 10 marzo 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 10 marzo Buongiorno dalla predazione da Francesco Vitale in su dopo che Johnson & Johnson è ridimensionato la notizia del taglio delle dosi previste per l’Europa il prossimo trimestre E garantendone comunque 200 milioni e l’Unione Europea neldal secondo trimestre fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che nel periodo 8 marzo 3 aprile saranno fornite Italia circa 6 milioni e mezzo di Rosy complessivamente nel secondo trimestre ci sarà un netto incremento delle dosi di libri nel nostro paese per un totale di oltre 36 milioni 800 miglia dosi cider traduzione che moderna tre aziende italiane per durante il vaccino Russo sputnik adienne Pharma & Biotech firmato un accordo per avviare la produzione già da luglio altri due società al Blocco di partenza per Bruxelles sputnik non rientra nella strategia europea ...