Shakhtar | Stepanenko | «Fonseca mi ha dato tanto»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tarasha parlato del prossimo match contro la Roma dove incontrerà il suo ex allenatore PauloTaras, centrocampista delloDonetsk, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato del match di Europa League contro la Roma dove incontrerà il suo ex allenatore Paulo– «ha portato tante piccole cose. A me ad esempio ha insegnato la postura nell’attesa del pallone, o dell’avversario. Inoltre mi ha convinto che potevo valorizzare la fase offensiva oltre a difendere. Con lui ogni giocatore ha un compito preciso, e gli attaccanti vanno molto dentro al campo». Leggi su Calcionews24.com

Lo Shakhtar ha comunicato la lista dei convocati che viaggerà oggi per Roma, in vista del match di ... Il tecnico Castro dovrà fare a meno di Stepanenko, Dentinho e Khocholava. Intervistato da Il Corriere dello Sport il capitano dello Shakhtar Donetsk Taras Stepanenko ha parlato anche di Paulo Fonseca, suo ex allenatore e ora avversario in Europa League: "Fonseca ha portato ..."