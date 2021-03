Serena Altavilla in radio con il brano “Epidermide”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “” è il nuovo singolo di, in rotazionefonica e sulle piattaforme digitali: ilanticipa l’album Disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streaming “” (Blackcandy Produzioni), nuovodiche ne anticipa il nuovo album. Il doppio, la coppia, il numero due: in qualunque forma si… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

controradio : Serena Altavilla 'Epidermide', il primo singolo del nuovo disco solista - - RadioWebItalia : “Epidermide” il nuovo singolo di Serena Altavilla @RadioWebItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Altavilla

Controradio

E' di questo che parla "EPIDERMIDE", nuovo brano di. La produzione artistica del brano e di tutto il disco è stata curata da Marco Giudici. Con lui, i musicisti Adele Altro, ...Il doppio, la coppia, il numero due: in qualunque forma si voglia raccontare, questo numero magico e sacro mette in crisi e ci fa da specchio, svela il terreno vastissimo della ...“Epidermide” è il nuovo singolo di Serena Altavilla, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali: il brano anticipa l’album Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di ...Su Controradio "Epidermide", il nuovo brano della cantante Serena Altavilla, che anticipa l'uscita del suo nuovo lavoro da solista ...