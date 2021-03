Scuole Veneto, istituti chiusi in un altro distretto sanitario (Di mercoledì 10 marzo 2021) "C'è un altro distretto che si aggiunge, che è quello dell'alto vicentino, che ha 258 casi su 100 mila abitanti. Anche per questo scatterà con l'ordinanza emanata ieri sera la procedura per la chiusura automatica entro le 48 ore delle Scuole, seconda e terza media e superiori, per 14 giorni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) "C'è unche si aggiunge, che è quello dell'alto vicentino, che ha 258 casi su 100 mila abitanti. Anche per questo scatterà con l'ordinanza emanata ieri sera la procedura per la chiusura automatica entro le 48 ore delle, seconda e terza media e superiori, per 14 giorni". L'articolo .

Advertising

Gazzettino : Scuole, altre chiusure in Veneto: i primi 4 distretti da domani Mappa e calendario - larenait : Tutte le novità nella conferenza stampa di oggi in Regione Veneto sull'emergenza #coronavirus… - VSalute4 : #coronavirus, in #Veneto dati in aumento. Stretto accordo con #mmg per campagna vaccinale. Pronti per nuovo piano s… - Bellunopress : Legambiente: manutenzione e investimenti insufficienti, sotto la media nazionale, nelle scuole del Veneto… - dimigooda : La #Regione: “Troppi contagi #Covid, chiuse le scuole nell’alto vicentino” #veneto #primavicenza -