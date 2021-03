Revocata licenza al ‘Moccia’ di Tor Bella Monaca: “Bar base di spaccio” (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – A seguito degli esiti delle recenti riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica focalizzate sui fenomeni di criminalità correlati ai pubblici esercizi, è stata disposta la revoca della licenza di un’attività di somministrazione in zona Tor Bella Monaca. Si tratta del bar Moccia di via Giovanni Castano. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – A seguito degli esiti delle recenti riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica focalizzate sui fenomeni di criminalità correlati ai pubblici esercizi, è stata disposta la revoca della licenza di un’attività di somministrazione in zona Tor Bella Monaca. Si tratta del bar Moccia di via Giovanni Castano.

Ultime Notizie dalla rete : Revocata licenza Furto in armeria Cosenza, revocata licenza ... armi custodite in teche prive di vetro anti sfondamento, così come le vetrine esterne al negozio: sarebbero gli elementi che hanno portato ieri alla revoca della licenza all'armeria 'Diana Sport' di ...

Cosenza. Furto in armeria in piazza Loreto, sospesa la licenza Revocata la licenza all'armeria 'Diana Sport' di piazza Loreto, a Cosenza, passata alla cronaca per furto commesso da ignoti il 30 gennaio scorso (QUI). Secondo quanto riferito dalla Questura brutia, ...

Furto in armeria Cosenza, revocata licenza Il Lametino Consiglio di Stato: ‘Giusta revoca licenza giochi, ma azienda va indennizzata’ Palazzo Spada conferma la sentenza del Tar che vedeva il gestore di una sala giochi di Aosta contro l’Amministrazione cittadina.

Furto in armeria a Cosenza, revocata la licenza Furto in armeria a Cosenza, revocata la licenza. Mancanza videosorveglianza e assenza di vetri antisfondamento. COSENZA, 10 MAR - Mancanza di un adeguato sistema di videosorveglianza, armi custodite ...

