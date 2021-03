Retro Machina - prova

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Orbit Studio e Super.com sono ormai prossimi a debuttare su PC con il loro nuovo titolo,. Il piccolo team brasiliano, dopo aver maturato esperienza a partire dal 2016 sul mercato mobile con giochi quali Perfect Potion e Shenlong, ha deciso di avventurarsi in una sfida più ardua, creando un nuovo prodotto tutto da scoprire.è un action adventure single player ambientato in un universofuturista dove il mondo è collassato. Solo una città è stata risparmiata da un triste epilogo, Endeavor, un piccolo agglomerato urbano protetto da una cupola di vetro dove i residenti sono dei robot, ligi alle loro mansioni. La loro sopravvivenza si basa sul continuare a compiere lavori di manutenzione per rendere efficiente il loro habitat e scartare e smantellare ciò che non funziona. ...

Orbit Studio e Super.com sono ormai prossimi a debuttare su PC con il loro nuovo titolo, Retro Machina. Il piccolo team brasiliano, dopo aver maturato esperienza a partire dal 2016 sul mercato mobile ...