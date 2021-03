Rally | Gianluca Tosi si prepara per il Ciocco

(Di mercoledì 10 marzo 2021)debutterà come consuetudine alper poi concentrarsi in un doppio obiettivo, quello dell’IRCup e della Coppa di V zona Obiettivo riscatto da un 2021 non proprio solare e tornare nei ranghi e nei ruoli consoni al suo livello. Sono questi, gli obiettivi di, il pilota reggiano di Castelnuovo Monti,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

top_rally : Gianluca Tosi pronto all'intensa Stagione 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Gianluca

Corriere Nazionale

... dove l'impegno della Fedrrazione e della Commissione presieduta daMarotta, ci permette ... che finalmente si possono definire Cross Country, così come si chiama oggi. Una proposta ...... Michael Lombardi - Simone Carli (Peugeot 205A5), Dario e Donato Iozzia (Fiat Seicento ... David Demari sarà al fianco di Andrea Simonetti (Renault Clio R3C),Martinelli sarà a legger le ...Rally: Gianluca Tosi debutterà come consuetudine al Ciocco per poi concentrarsi in un doppio obiettivo, quello dell’IRCup e della Coppa di V zona Obiettivo riscatto da un 2021 non proprio solare e tor ...Si scaldano i motori in Valle del Serchio. Centosessantaquattro iscritti, un record che proietta la 44esima edizione del rally Il Ciocco e Valle del Serchio tra le cinque più internazionali e con il m ...