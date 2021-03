Psg, Verratti: “Eliminazione Juventus dispiace, ho tanti amici in bianconero” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Mi sento importante, quando sto in mezzo al campo so che i compagni hanno fiducia in me. Sicuramente la qualificazione è importantissima, a maggior ragione contro il Barcellona. Oggi ci hanno messo in grande difficoltà, si gioca sui dettagli. Adesso ci riposiamo e pensiamo alle prossime partite. La Juventus? Ho visto la partita con il Porto e sicuramente mi dispiace perché ho tanti amici in bianconero: è stata una gara pazza”. Lo ha detto Marco Verratti dopo il pareggio per 1-1 tra Psg e Barcellona negli ottavi di ritorno di Champions League. “Quando vinci per 4-1 al Camp Nou, la partita di ritorno è sempre strana – prosegue a Sky Sport – Penso che quando c’è da fare una rimonta, il Barcellona sia la squadra perfetta. Non siamo riusciti a ripartire come volevamo, ma ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “Mi sento importante, quando sto in mezzo al campo so che i compagni hanno fiducia in me. Sicuramente la qualificazione è imporssima, a maggior ragione contro il Barcellona. Oggi ci hanno messo in grande difficoltà, si gioca sui dettagli. Adesso ci riposiamo e pensiamo alle prossime partite. La? Ho visto la partita con il Porto e sicuramente miperché hoin: è stata una gara pazza”. Lo ha detto Marcodopo il pareggio per 1-1 tra Psg e Barcellona negli ottavi di ritorno di Champions League. “Quando vinci per 4-1 al Camp Nou, la partita di ritorno è sempre strana – prosegue a Sky Sport – Penso che quando c’è da fare una rimonta, il Barcellona sia la squadra perfetta. Non siamo riusciti a ripartire come volevamo, ma ...

Advertising

sportli26181512 : Verratti: 'Mi sento importante per il PSG. Spiace per l'eliminazione della Juve, ma nella Champions contano i detta… - sportface2016 : #PsgBarcellona, #Veratti: 'Eliminazione #Juventus dispiace, ho tanti amici in bianconero' #Ucl #ChampionsLeague - 0elcorner : ? (84') ?? Cambio en el PSG. ?? Se marcha Verratti ?? entra Rafinha. ???? PSG 1 - 1 Barcelona ???? #UCL #PSGBarça ?… - Info_PSG_G : 83’: Rafinha remplace Verratti #PSGFCB - La_Inform_Cul : CAMBIO EN EL PSG, SE MARCHA VERRATTI ENTRA RAFINHA. MINUTO 84. -