Pomeriggio 5, la brutta notizia in diretta. Barbara D'Urso incredula: «Sono allibita» (Di mercoledì 10 marzo 2021) . Oggi, nello spazio dedicato al gossip del contenitore pomeridiano di Canale 5 si è tornati a parlare di Sanremo 2021 e delle polemiche nate intorno al Festival. Dalle accuse di blasfemia del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia, alla vittoria inaspettata dei giovanissimi Måneskin. Ma è una notizia in particolare che tocca profondamente Barbara D'Urso e di cui decide di parlare in diretta. «Alla fine della puntata finale – spiega la conduttrice – ci sarebbe dovuto essere il tributo a Stefano D'Orazio, l'ex batterista dei Pooh morto lo scorso 6 novembre 2020 a causa del Covid. Ma l'omaggio, previsto per le 2 di notte, è saltato. Non commento la scelta dell'omaggio alle 2 di notte, magari perché prima della proclamazione ci sarebbe stato molto pubblico. Ma Sono allibita che il ricordo ...

