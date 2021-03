Perseguita l'ex convivente e il figlio della donna. Per lui codice rosso e carcere (Di mercoledì 10 marzo 2021) FANO - Soprusi, gelosia, il tormento del controllo asfissiante. Un mix di azioni, di sentimenti e di impulsi tossici hanno spinto un cinquantenne residente a Fano fin dentro a una cella nel carcere a ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 marzo 2021) FANO - Soprusi, gelosia, il tormento del controllo asfissiante. Un mix di azioni, di sentimenti e di impulsi tossici hanno spinto un cinquantenne residente a Fano fin dentro a una cella nela ...

