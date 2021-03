**Pd: maggioranza dem ‘blinda’ Letta, Base riformista (e non solo) per congresso** (3) (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) – E Letta? Le voci circolate nella giornata di ieri mettevano in rilievo due questioni che avrebbe posto l’ex-premier: una candidatura unitaria e un mandato pieno con il congresso nel 2023. Ecco, il secondo punto, è quello che fa irrigidire tutta l’ala ‘congressista’ dem. “I temi che sono emersi in questi mesi sul futuro del Pd richiedono di essere presi molto sul serio, coinvolgendo tutta la nostra comunità politica, a partire da iscritti e militanti, tramite un autentico congresso”, dice Andrea Romano di Base riformista. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) – E? Le voci circolate nella giornata di ieri mettevano in rilievo due questioni che avrebbe posto l’ex-premier: una candidatura unitaria e un mandato pieno con il congresso nel 2023. Ecco, il secondo punto, è quello che fa irrigidire tutta l’ala ‘congressista’ dem. “I temi che sono emersi in questi mesi sul futuro del Pd richiedono di essere presi molto sul serio, coinvolgendo tutta la nostra comunità politica, a partire da iscritti e militanti, tramite un autentico congresso”, dice Andrea Romano di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

