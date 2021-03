Patrizia Pellegrino racconta la corsa contro il tumore: “Ho una paura pazzesca che possa ricapitarmi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata la tegola del tumore” afferma Patrizia Pellegrino in una recente intervista per il settimanale Grand Hotel. La showgirl è stata operata d’urgenza per un tumore al rene un paio di settimane fa e anche se l’intervento è andato a buon fine a volte la paura non la abbandona. La drammatica scoperta La showgirl 58enne Patrizia Pellegrino ha di recente subito un’operazione d’urgenza a causa di un tumore al rene. “Le cose accadono all’improvviso” scrive sui social raccontando lo choc per la scoperta del tumore. “Tante volte sentiamo parlare, nella vita, di cose brutte che accadono che ci sembra esserne immuni. Ma è successo anche a me. Non ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata la tegola del” affermain una recente intervista per il settimanale Grand Hotel. La showgirl è stata operata d’urgenza per unal rene un paio di settimane fa e anche se l’intervento è andato a buon fine a volte lanon la abbandona. La drammatica scoperta La showgirl 58enneha di recente subito un’operazione d’urgenza a causa di unal rene. “Le cose accadono all’improvviso” scrive sui socialndo lo choc per la scoperta del. “Tante volte sentiamo parlare, nella vita, di cose brutte che accadono che ci sembra esserne immuni. Ma è successo anche a me. Non ...

