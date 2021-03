Parma | è Jaap Kalma il nuovo managing director

Advertising

- Dal 1° aprile 2021 ilavrà una nuova figura all'interno del suo organigramma societario. Si tratta diKalma , prossimo Managing Director - Corporate della società gialloblù. A dare il benvenuto all'ex CCO del ...IlCalcio 1913 comunica l'ingresso nell'organigramma societario diKalma con la qualifica di Managing director - corporate della società crociata.ricopre attualmente il ruolo di Chief ...Il dirigente in passato ha ricoperto il ruolo di CCO del Milan per quattro stagioni, con responsabilità su stadio, entrate commerciali e marketing.Commenta per primo Jaap Kalma, ex CCO del Milan, è ufficialmente il novo Managing Director-Corporate della società. In rossonero era direttore commerciale ai tempi di Barbara Berlusconi. FONTE: calci ...