Paolo Calabresi | età | altezza | peso | moglie | i 4 figli | figlio noto calciatore | vita privata

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 10 marzo 2021)è un attore, conduttore e inviato televisivo italiano. Il suo volto è ormai riconosciuto come cult per molte delle sue interpretazioni e lo stile particolare che utilizza per condurre le proprie prove attoriali e i lavori televisivi a cui ha preso parte. Una carriera più in secondo piano rispetto ad altri colleghi, ma non per questo meno apprezzata. L’attore romano è a tutti gli effetti tra le personalità più qualitativamente apprezzate dal pubblico italiano. Trasformista del professionismo, nella sua carriera ha saputo mettere in luce le sue capacità trasversali. Da attore in celebri e iconici sceneggiati, da Boris per il piccolo schermo, alla saga di Smetto quando voglio per il cinema.: anni,, ...