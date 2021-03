Nascondeva cocaina nelle parti intime | arrestato spacciatore

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – I poliziotti della Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia (SA) a seguito di mirati accertamenti investigativi hannoP.A., salernitano, classe 1984, residente a Battipaglia. Il trentasettenne, con pregiudizi di polizia, è stato fermato nel pomeriggio di ieri, mentre percorreva, a bordo della sua autovettura, unitamente ad una donna estranea ai fatti, una strada nei pressi dello svincolo autostradale. Gli investigatori, avendo intuito che lopotesse occultare lo stupefacente, lo hanno condotto presso il locale nosocomio, ove i sanitari in modo tempestivo e professionale riuscivano ad estrargli dal retto un involucro di cellophane trasparente, una confezione di, in forma solida, di ...

Nella minuziosa perqu i sizione, i poliziotti sono riusciti a scovare , in un doppiof ondo creato sotto il vano contenit o re del letto , numerose dosi digià preconfezion a te e pronte per ...lanella mascherina, arrestato 46enne di Napoli per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo arrestato solo 4 giorni prima per detenzione ai fini di spaccio e poi era tornato libero ...Battipaglia (Sa) – I poliziotti della Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia (SA) a seguito di mirati accertamenti investigativi hanno arrestato P.A., salernitano, classe 1984, residente a ...Nascondeva la droga nelle parti intime. A scoprirlo, sono i poliziotti di Battipaglia che hanno sorpreso un pusher di 37 anni. Arrestato ...