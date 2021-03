Nada, chi è: età, figli, marito (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nada è una delle cantanti italiane più raffinate e talentuose. Celebrata nella fiction La Bambina che non Voleva Cantare, in onda stasera su Rai 1 e diretta da Costanza Quatriglio, è diventata famosa giovanissima con la canzone Ma Che Freddo Fa, brano con il quale ha partecipato a Sanremo nel 1969. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata! Età Nada – all’anagrafe Nada Malanima – è nata a Gabbro, provincia di Livorno, il 17 novembre 1953. figlia di un clarinettista, ha attualmente 67 anni e ne compirà 68 in autunno. figli Nada, che deve il suo nome a quello di una zingara che aveva predetto alla madre Viviana che avrebbe avuto una figlia, è madre di Carlotta Manzoli. L’unica figlia della cantante, famosa anche per successi come Amore ... Leggi su giornal (Di mercoledì 10 marzo 2021)è una delle cantanti italiane più raffinate e talentuose. Celebrata nella fiction La Bambina che non Voleva Cantare, in onda stasera su Rai 1 e diretta da Costanza Quatriglio, è diventata famosa giovanissima con la canzone Ma Che Freddo Fa, brano con il quale ha partecipato a Sanremo nel 1969. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata! Età– all’anagrafeMalanima – è nata a Gabbro, provincia di Livorno, il 17 novembre 1953.a di un clarinettista, ha attualmente 67 anni e ne compirà 68 in autunno., che deve il suo nome a quello di una zingara che aveva predetto alla madre Viviana che avrebbe avuto unaa, è madre di Carlotta Manzoli. L’unicaa della cantante, famosa anche per successi come Amore ...

