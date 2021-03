Medjugorje, messaggio per oggi: “Siate veri con voi stessi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Madonna nel suo messaggio del 25 agosto 2001 ci esorta a mettere il desiderio di santità al primo posto nella nostra vita. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio di Medjugorje L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Madonna nel suodel 25 agosto 2001 ci esorta a mettere il desiderio di santità al primo posto nella nostra vita. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adiL'articolo proviene da La Luce di Maria.

