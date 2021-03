Mazepin: “Non vedrete il mio vero stile di guida” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nikita Mazepin è pronto per esordire in Formula Uno a bordo della Haas. Il pilota russo, per RaceFans.net, ha rivelato che non adotterà lo stesso modo di guidare visto in Formula Due. Mazepin: diverso stile per evitare penalizzazioni? Nella stagione 2020 della Formula Due, il russo ha raccolto ben 11 punti di penalizzazione. Penalità dovute alla sua guida troppa aggressiva e pericolosa e ad una non completa conoscenza del regolamento. Nonostante questo però, Mazepin è riuscito a trionfare in tre gran premi, dimostrando di avere buone capacità per affermarsi in Formula Uno. La stagione 2021 lo vedrà debuttare in F1 a bordo di una vettura che parte con bassisime aspettative. Il team Haas infatti ha dedicato le sue intere risorse per la preparazione della vettura 2022, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nikitaè pronto per esordire in Formula Uno a bordo della Haas. Il pilota russo, per RaceFans.net, ha rivelato che non adotterà lo stesso modo dire visto in Formula Due.: diversoper evitare penalizzazioni? Nella stagione 2020 della Formula Due, il russo ha raccolto ben 11 punti di penalizzazione. Penalità dovute alla suatroppa aggressiva e pericolosa e ad una non completa conoscenza del regolamento. Nonostante questo però,è riuscito a trionfare in tre gran premi, dimostrando di avere buone capacità per affermarsi in Formula Uno. La stagione 2021 lo vedrà debuttare in F1 a bordo di una vettura che parte con bassisime aspettative. Il team Haas infatti ha dedicato le sue intere risorse per la preparazione della vettura 2022, ...

