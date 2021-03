Lombardia e vaccinazione: violato l’ordine di priorità, tutti prenotati con un semplice link (Di mercoledì 10 marzo 2021) Notizia sconcertante giunge ieri mattina dalla Lombardia: Radio Popolare ha rivelato che la campagna vaccinazione della Regione non è affatto trasparente. Infatti, l’emittente radiofonica Milanese ha scoperto che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo (ASST) ha somministrato il vaccino anti-Covid a cittadini non aventi diritto. Come ormai noto, il piano vaccini elaborato dal Ministero della Salute prevede la suddivisione degli Italiani in categorie ed un preciso ordine di priorità. Il Documento redatto dal nostro Governo ha individuato come gruppi target prioritari gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli over 80, coloro di età compresa tra i 60 e i 79 anni e le persone con patologie croniche. A seguire, con l’aumento delle dosi disponibili, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Notizia sconcertante giunge ieri mattina dalla: Radio Popolare ha rivelato che la campagnadella Regione non è affatto trasparente. Infatti, l’emittente radiofonica Milanese ha scoperto che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo (ASST) ha somministrato il vaccino anti-Covid a cittadini non aventi diritto. Come ormai noto, il piano vaccini elaborato dal Ministero della Salute prevede la suddivisione degli Italiani in categorie ed un preciso ordine di. Il Documento redatto dal nostro Governo ha individuato come gruppi target prioritari gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli over 80, coloro di età compresa tra i 60 e i 79 anni e le persone con patologie croniche. A seguire, con l’aumento delle dosi disponibili, i ...

