“La Caserma” | ultima puntata | questa sera ci sarà un ospite d’eccezione!

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Anche per “La” è arrivata l’, è il momento di salutare i protagonisti diavventura: per l’occasione, ciunIl pubblico si prepara a salutare i giovani concorrenti de “La”: per l’ciun(fonte twitter)Il momento di salutare i giovani concorrenti de “La” è arrivato:, 10 Marzo, andrà in onda l’di un lungo viaggio, di un’avventura che ha visto protagonisti un gruppo di giovani uomini e donne pronti a ...