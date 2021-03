Klopp: “Ci siamo isolati dalle difficoltà in campionato. Fase difensiva eccezionale” (Di giovedì 11 marzo 2021) Jürgen Klopp ha parlato così dopo il successo sul Lipsia in quel di Budapest, vittoria che è valsa al suo Liverpool l’accesso ai quarti di finale di Champions League: “Ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo risposto alla grande mettendo da parte il periodo poco felice che stiamo attraversando in campionato. I ragazzi sono stati bravi a chiudere ogni spazio agli avversari, è stata una prestazione difensiva eccezionale, giocata anche in maniera sporca quando è servito. Abbiamo avuto molte occasioni nel primo tempo ma non c’è stata la giusta freddezza, la cosa migliore è stata impedire agli avversari di fare il loro gioco, sappiamo tutti quanto pericolosi possano essere i tedeschi in campo aperto”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Jürgenha parlato così dopo il successo sul Lipsia in quel di Budapest, vittoria che è valsa al suo Liverpool l’accesso ai quarti di finale di Champions League: “Cifatti trovare pronti e abbiamo risposto alla grande mettendo da parte il periodo poco felice che stiamo attraversando in. I ragazzi sono stati bravi a chiudere ogni spazio agli avversari, è stata una prestazione, giocata anche in maniera sporca quando è servito. Abbiamo avuto molte occasioni nel primo tempo ma non c’è stata la giusta freddezza, la cosa migliore è stata impedire agli avversari di fare il loro gioco, sappiamo tutti quanto pericolosi possano essere i tedeschi in campo aperto”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

