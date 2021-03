Iran, energia, geopolitica. Il menù del vertice tra Netanyahu ed Emirati Arabi Uniti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Come si stanno riequilibrando in chiave di influenze nella macro area i rapporti tra Israele e Emirati Arabi Uniti dopo gli accordi di Abramo? Cosa porta in dote la visita-lampo che domani compirà negli Emirati Arabi Uniti il premier israeliano, Benjamin Netanyahu? Potrà l’incontro con il principe Mohammed Bin Zayed, che cade alla vigilia delle elezioni politiche israeliane (previste per il 23 marzo) rappresentare la cartina di tornasole per nuovi scenari che toccano energia, geopolitica e alleanze? INCONTRO Si tratta del primo viaggio nella nazione del Golfo dall’instaurazione di relazioni diplomatiche formali, post accordi di Abramo. Più volte è stato rimandato a causa della pandemia (novembre, dicembre, gennaio) ma alla fine ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Come si stanno riequilibrando in chiave di influenze nella macro area i rapporti tra Israele edopo gli accordi di Abramo? Cosa porta in dote la visita-lampo che domani compirà negliil premier israeliano, Benjamin? Potrà l’incontro con il principe Mohammed Bin Zayed, che cade alla vigilia delle elezioni politiche israeliane (previste per il 23 marzo) rappresentare la cartina di tornasole per nuovi scenari che toccanoe alleanze? INCONTRO Si tratta del primo viaggio nella nazione del Golfo dall’instaurazione di relazioni diplomatiche formali, post accordi di Abramo. Più volte è stato rimandato a causa della pandemia (novembre, dicembre, gennaio) ma alla fine ...

