Il gol di Messi, la prodezza in Psg-Barcellona è da stropicciarsi gli occhi [VIDEO] (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si stanno giocando altre gare degli ottavi di finale di Champions League, una partita che sta regalando tantissime emozioni è quella tra Psg e Barcellona. I francesi possono contare sul risultato dell’andata (1-4) ed i primi minuti sono stati scoppiettanti. Avvio di partita veramente positivo per i blaugrana che dominano in lungo ed in largo, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa. Icardi si procura un calcio di rigore, Mbappé non sbaglia dal dischetto. Poi sale in cattedra l’altro fenomeno del match, Messi è protagonista di un gol da stropicciarsi gli occhi: tiro da lontano e sfera che si infila all’incrocio dei pali. In basso il VIDEO. Golazo de Messi ? pic.twitter.com/4c4n1uh0WW — CeleS? ?? (@CelePistan) March 10, 2021 L'articolo Il gol di Messi, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si stanno giocando altre gare degli ottavi di finale di Champions League, una partita che sta regalando tantissime emozioni è quella tra Psg e. I francesi possono contare sul risultato dell’andata (1-4) ed i primi minuti sono stati scoppiettanti. Avvio di partita veramente positivo per i blaugrana che dominano in lungo ed in largo, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa. Icardi si procura un calcio di rigore, Mbappé non sbaglia dal dischetto. Poi sale in cattedra l’altro fenomeno del match,è protagonista di un gol dagli: tiro da lontano e sfera che si infila all’incrocio dei pali. In basso il. Golazo de? pic.twitter.com/4c4n1uh0WW — CeleS? ?? (@CelePistan) March 10, 2021 L'articolo Il gol di, la ...

Advertising

OptaPaolo : 22&80 - Kylian #Mbappé ha segnato il suo 25º gol in Champions League all’età di 22 anni e 80 giorni, diventando il… - OptaPaolo : 7 - Lorenzo #Insigne è il giocatore italiano che ha segnato più gol in Serie A nel 2021, sette; in tutto il 2020 ne… - CalcioWeb : Il gol di #Messi in #PsgBarcellona è pazzesco [VIDEO] - _Dengis : Che gol ha fatto Messi - _taysvoice : Bello il gol di Messi ma la punizione di Rade Krunic è un'altra cosa -