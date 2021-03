Il diritto del lavoratore nelle festività è sancito | ma resta la questione delle deroghe

(Di mercoledì 10 marzo 2021) di Maurizio Milana* Ilsoggettivo deldipendente ad astenersi dal pre attività lavorativa durante le, quelle indicate dalla legge e in rosso sul calendario, ènella L. n. 260/49 art. 5 nello specifico e più volte il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza. Il datore di lavoro può ordinare al dipendente di presentarsi al lavorogiornate festive ma, se ilsi oppone, il datore non può obbligarlo. Una legge che in oltre 50 anni non ha praticamente subito modifiche e che da almeno 15 anni – la prima sentenza della Corte di Cassazione risale al 2005 – vede la giurisprudenza censurare la condottaaziende che hanno spesso disatteso il principio. La giurisprudenza citata ha ribadito, anche ...

Advertising

amnestyitalia : Le proteste in #Senegal hanno già causato la morte di almeno 8 persone la scorsa settimana. Richiediamo indagini im… - valeriafedeli : Dalle 14 sul canale 3 della web tv del Senato ( - ladyonorato : Velate minacce ai medici che, come è loro diritto e dovere riconosciuto dal TAR del Lazio, curano a domicilio i paz… - HabuAntonio : @allenwdulles @Davide_Magno @JakTzuck @sgretolatore Che significa i fan del diritto positivo? - Deputatipd : RT @paololattanzio: Appello al sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles affinché recepisca le indicazioni del Parlamento e salvaguardi m… -

Ultime Notizie dalla rete : diritto del

Il Fatto Quotidiano

... ma che il suodi vaccinarsi non poteva essere superiore aldi ogni altro cittadino in una condizione uguale o maggiormente a rischio della sua. Non è solo il rispetto formale...... ad Ankara c'è chi coltiva il sogno di ridisegnare le sue areenord ancora contese. 'Nessun ...ritiene di avere ancora alcuni diritti legali su di essa che sarebbero basati e vincolati dal '...Riascolta Diritto a emigrare, diritto a non doverlo fare di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.«Riesce a portare il papà in un quarto d’ora?». Così gli ospedali convocano i riservisti dell’iniezione anti-Covid, con l’obiettivo di non sprecare il prezioso vaccino. Lo racconta al Corriere Sabrina ...