Governo Draghi e governo Conte: ‘aguzziamo la vista’ e proviamo a trovare le differenze (Di mercoledì 10 marzo 2021) di Franco Failli “Aguzzate la vista” era il nome di un semplice gioco presente sulle pagine del popolare periodico “La Settimana Enigmistica”. Si trattava di mettere a confronto due disegni, spesso comici, apparentemente identici, che invece differivano per alcuni particolari non molto in vista. Sorvolando sull’assenza di qualunque Contenuto comico, questo gioco oggi viene voglia di farlo mettendo a confronto il governo Draghi con il precedente governo Conte. Ci sono personaggi che questo cambiamento lo hanno fortemente voluto, e una volta avvenuto si sono dichiarati entusiasti, e hanno auspicato quello che su molti giornali è stato chiamato il “cambio di passo”, sottintendendo che tutto ciò che serviva fare avrebbe subito una netta accelerazione. E le cose che serviva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) di Franco Failli “Aguzzate la vista” era il nome di un semplice gioco presente sulle pagine del popolare periodico “La Settimana Enigmistica”. Si trattava di mettere a confronto due disegni, spesso comici, apparentemente identici, che invece differivano per alcuni particolari non molto in vista. Sorvolando sull’assenza di qualunquenuto comico, questo gioco oggi viene voglia di farlo mettendo a confronto ilcon il precedente. Ci sono personaggi che questo cambiamento lo hanno fortemente voluto, e una volta avvenuto si sono dichiarati entusiasti, e hanno auspicato quello che su molti giornali è stato chiamato il “cambio di passo”, sottintendendo che tutto ciò che serviva fare avrebbe subito una netta accelerazione. E le cose che serviva ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Decreto Sostegno, slitta ancora il primo provvedimento economico di Draghi ... infatti, "serviranno ancora simulazioni approfondimenti e un momento di confronto nella maxi - maggioranza" prima di presentare il primo decreto economico del Governo Draghi . All'interno del ...

Firma del 'Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale' Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, mercoledì 10 marzo alle 11.30 partecipa, in Sala Verde a Palazzo Chigi, alla firma del 'Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale', insieme al Ministro per la Pubblica ...

Draghi alla Conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere' Governo Decreto Sostegno, slitta ancora il primo provvedimento economico di Draghi (Teleborsa) - Il decreto Sostegno slitta alla prossima settimana. Secondo quanto ha riportato Ansa, infatti, serviranno ancora simulazioni approfondimenti e un momento di confronto ...

Un problema spinoso per Draghi Questa volta è il nuovo ministro per i Trasporti e le Infrastrutture sostenibili, Enrico Giovannini, a dichiarare “Abbiamo un disperato bisogno di essere rapidi e sarà quanto prima varato un nuovo dec ...

