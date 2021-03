Gli Usa serrano i ranghi nel Pacifico. Blinken e Austin volano in Asia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli Stati Uniti serrano i ranghi per un Indo-Pacifico “libero e aperto” a fronte “della competizione a lungo-termine con la Cina”. Per le loro prime visite all’estero, il segretario di Stato Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin saranno nei prossimi giorni tra Giappone e Corea del sud, pronti a rinvigorire le partnership con gli alleati strategici nel confronto a tutto tondo con Pechino. Dopo il debutto (in video-conferenza) alla Nato, il capo del Pentagono mira a puntellare il fronte Asiatico. LA PARTENZA La partenza è programmata per sabato. Da Washington, Austin si sposterà alle Hawaii per far visita al Comando Indo-Pacifico delle Forze Usa, il più grande tra i nove “major command”, con responsabilità su circa 40 Paesi e un’area ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli Stati Unitiper un Indo-“libero e aperto” a fronte “della competizione a lungo-termine con la Cina”. Per le loro prime visite all’estero, il segretario di Stato Antonye il segretario alla Difesa Lloydsaranno nei prossimi giorni tra Giappone e Corea del sud, pronti a rinvigorire le partnership con gli alleati strategici nel confronto a tutto tondo con Pechino. Dopo il debutto (in video-conferenza) alla Nato, il capo del Pentagono mira a puntellare il frontetico. LA PARTENZA La partenza è programmata per sabato. Da Washington,si sposterà alle Hawaii per far visita al Comando Indo-delle Forze Usa, il più grande tra i nove “major command”, con responsabilità su circa 40 Paesi e un’area ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Usa hanno registrato ieri meno di 1000 morti provocati dal Covid per la prima volta da quasi 3 mesi e mezzo. Se… - RobertoBurioni : Questa persona, statunitense, consiglia di recarsi nelle farmacie dei supermercati, dove vengono somministrati i va… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Ue e von der Leyen dal ruggito al belato in 24 ore. Stop a 250mila di dosi verso l’Austr… - StefaniaFalone : RT @CorradinoMineo: Chiunque creda nell’Europa deve chieder conto all’Unione di questo pasticcio sui vaccini. Gli Stati non hanno leggi ade… - giannileft : RT @CorradinoMineo: Chiunque creda nell’Europa deve chieder conto all’Unione di questo pasticcio sui vaccini. Gli Stati non hanno leggi ade… -