Friulmotor di Manzano torna nel Campionato Italiano Rally

Friulmotor comincia al meglio il suo 2021. La casa di Manzano, infatti, torna nel Campionato Italiano Rally assoluto con un programma ufficiale. Con il sostegno di Hyundai Motorsport Customer Racing, rappresenterà il Hyundai Rally Team Italia e supporterà il detentore del titolo, vale a dire il lombardo Andrea Crugnola. Il pilota, assieme al suo navigatore Pietro Ometto, correrà su una Hyundai i20 R5 gestita appunto da Friulmotor per HRTI. L'esemplare, già vincitore di due titoli nazionali sloveni, sarà gommato Pirelli. Il debutto è previsto per il Rally del Ciocco, prima tappa della serie, in programma dall'11 al 13 marzo. L'impegno si svilupperà poi su tutti gli altri sette round della rassegna, che si chiuderà il 7 novembre con il ...

